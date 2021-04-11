Metroda fasulye ayıklayan teyze vatandaşların ilgi odağı oldu

Metroda fasulye ayıklayan teyze vatandaşların ilgi odağı oldu Metroda fasulye ayıklayan teyze, "Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim" İstanbul'da metroda taze fasulye ayıklayarak giden bir kadın vatandaşların ilgi odağı oldu.

Metroda fasulye ayıklayan teyze vatandaşların ilgi odağı oldu

Metroda fasulye ayıklayan teyze, "Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim"

İSTANBUL - İstanbul'da metroda taze fasulye ayıklayarak giden bir kadın vatandaşların ilgi odağı oldu. Fasulye ayıklamasıyla sosyal medyada gündem olan Hafize Aydağ, kızının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fasulye almıştım. metro da bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm. Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim" dedi.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde metroda fasulye ayıklayarak evine giden teyze vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Metrodaki teyzenin fasulye ayıklarken ki görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Video bir çok kullanıcı tarafından paylaşılıp, bir çok kişi tarafından yorum yapıldı. Bunun üzerine teyze, kızının sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Fasulye almıştım. Metro da bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm. Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim. Olumsuz yorumlar için de sebzelerimi sirkeli suyla yıkıyorum, bir şey olmayacağını düşünüyorum. Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Güzel yorumlar için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı