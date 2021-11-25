Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu

Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda yaşanmış, Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı Durağında beklediği sırada, Senanur Damgacı ile Emrah Yılmaz (32) arasında tartışma yaşanmıştı. Elinde bıçak olan Yılmaz, etrafa küfürler savurarak önce Senanur Damgacı'nın üzerine yürüyüp ardından trenden inmişti. Tekrar trene binen Yılmaz, elindeki bıçağı tartıştığı Damgacı'ya doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" dedi. Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

"KÜFREDEREK AĞIR LAFLAR SÖYLEMEYE BAŞLADI"

"ARTIK BİRİLERİNİN BUNLARA 'DUR' DEMESİ LAZIM"

"O anda beynim durdu. Bıçağı görünce kendimi geri ittim. Nişanlımla görüşmeme iki gün kalmıştı. Uçağa binip gidecektim. Sadece 2 günüm kaldığını düşündüm başka bir şey düşünemedim. Bu olaylar yaşandığında megafona 5-6 kez basıldı. Annem, ben ve başkaları bastı. Hiçbir cevap gelmedi adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra megafondan cevap geldi. Metro seyir halindeyken, güvenlik görevlisi gelerek ne olduğunu sordu. Ben o insandan da şikayetçi oldum. Görevini suiistimal ettiği için. Bunu bir ihmal eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Umarım birileri müdahale edilir. Sadece kadınlara oluyor. Şikayetçi oldum. Adamın tutuklandığını öğrendim. Annem ve ben ifadelerimizi verdik. Umarım tutuklu yargılanır. Adalet yerini bulur. Annemin durumu iyi. Anneme yaptığı hareket çok tehlikeliydi. Ufak morarma ve darp izi dışında bir şey olmadı. Çok şükür o bıçak bir yerimize gelmedi" şeklinde konuştu.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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