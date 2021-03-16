Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz

İstanbul'da bindiği metrobüste uyuyakalan ve indiği durağın yanlış olduğunu fark eden kadın yolcu, güvenlikten yardım istedi. "Ben size yardımcı olayım" diyerek yardım istediği görevli tarafından asansöre götürülen talihsiz kadın, burada görevlinin tacizine uğradı.

İstanbul Büyükçekmece'deki metrobüs hattının son durağında yaşanan olayda 34 yaşındaki Ümran K. metrobüste uyuya kaldığı için son durağa kadar geldi. Metrobüsten indiğinde nerede olduğunu anlayamayan Ümran K. çevredekilerin yardımıyla duraktaki güvenlik görevlisine yönlendirildi.

"SİZ DE BAYA İYİYMİŞSİNİZ"

Güvenlik görevlisi Fahrettin K., "Ben size yardımcı olayım" diyerek Ümran K.'yı asansöre doğru yönlendirdi. Asansörde yalnız kaldıkları sırada ise Ümran K.'ye, "Siz de baya iyiymişsiniz" diyen Fahrettin K., sonrasında ise Ümran K.'nin kalçalarını elleyerek sıktı. Yaşadığı olay karşısında şoka giren Ümran K., "Siz ne yapıyorsunuz" diye bağırınca Fahrettin K. asansörden inerek uzaklaştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Milliyet'te yer alan habere göre; Hemen polis ekiplerine haber veren Ümran K. yaşadığı tacizi anlatarak şikayetçi oldu. İfadesi alınan Fahrettin K. ise kendisine iftira atıldığını söyleyerek, suçlamaları reddetti.

DAVA AÇILDI

Şikayetin ardından soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Fahrettin K. hakkında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından dava açtı. Hazırlanan iddianamede Ümran K.'nın hemen polise haber verdiği ve şüpheli ile aralarında iftira atmasını gerektirecek bir husumet olmadığı belirtildi.