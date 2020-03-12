METROBÜSTE ŞOFÖRE SALDIRI DAVASINDA SANIĞA 11 YIL 7 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
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Şemsi Tebrizi, Eylül, Güncel

METROBÜSTE ŞOFÖRE SALDIRI DAVASINDA SANIĞA 11 YIL 7 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

KADIKÖY'de 23 Eylül 2016 tarihinde şemsiyeyle metrobüs şoförüne müdahale ederek, aracın kaza yapmasına ve 17 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 'Olası kastla kamu malına zarar vermeö ve 'Olası kastla kasten yaralamaö suçlarından yargılanan Murat Akbulut, 11 yıl 7 ay hapis...

12.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:50
METROBÜSTE ŞOFÖRE SALDIRI DAVASINDA SANIĞA 11 YIL 7 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

KADIKÖY'de 23 Eylül 2016 tarihinde şemsiyeyle metrobüs şoförüne müdahale ederek, aracın kaza yapmasına ve 17 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 'Olası kastla kamu malına zarar vermeö ve 'Olası kastla kasten yaralamaö suçlarından yargılanan Murat Akbulut, 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuksuz sanık Murat Akbulut ve avukatı Coşkun Demir ile bazı müştekiler katıldı. Söz alan sanık avukatı Coşkun Demir, 'Kusurun tamamının müvekkilime atfedilmesi vicdani değildir. dedi.

ÜZGÜNÜM

Son sözü sorulan sanık Akbulut ise 'Ben, yaşlı insana yardımcı olmaya çalıştım. Olayın bu aşamaya gelmesi metrobüs şoförünün ettiği küfürden kaynaklanmaktadır. Üzgünüm diye konuştu.

ŞEMSİYE SİLAHTAN SAYILDI

Mahkeme, sanık Murat Akbulut'un olay sırasında kullandığı şemsiyeyi silahtan sayarak 13 müştekiyi Olası kastla silahla kasten yaralama ve İETT metrobüsüne yönelik Kamu malına zarar verme suçlarından toplam 11 yıl 7 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme istinaf yolunun açık olduğunu belirterek sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına da karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kadıköy, Acıbadem'de 23 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşen olayda, Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru seyir eden metrobüs şoförü Recai Türkoğlu'nun Acıbadem durağında metrobüste bulunan Murat Akpınar'la tartışması üzerine, sanık Akpınar şoföre şemsiye ile müdahale etmişti. Müdahale ile yoldan çıkan araç karayoluna girerek başka araçlarla çarpışması sonucu 17 kişi yaralanmış ve 13 kişinin şikayetçi olmasıyla birlikte dava süreci başlamıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede sanık Akbulut, 'Olası kastla kasten yaralamaö, 'Kamu malına zarar vermeö, 'Olası kastla mala zarar verme suçlarından 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: DHA

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