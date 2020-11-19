Son dakika haberi: METROBÜSTE CİNSEL SALDIRI DAVASI... SANIĞA 6 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
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Son dakika haberi: METROBÜSTE CİNSEL SALDIRI DAVASI... SANIĞA 6 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

19.11.2020 18:21 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:35
Son dakika haberi: METROBÜSTE CİNSEL SALDIRI DAVASI... SANIĞA 6 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Son dakika haberleri... Avcılar'da metrobüste N.C., adlı kadına sarkıntılık yaparak, cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık F.Ö. hakkında 6 yıl hapis cezası verildi.

Avcılar'da metrobüste N.C., adlı kadına sarkıntılık yaparak, cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık  F.Ö. hakkında 6 yıl hapis cezası verildi. 

Sanık F. Ö.  ile ilgili davaya bugün Küçükçekmece 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.  Savcı, Adli Tıp Kurumu (ATK) Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda sanıktan elde edilen iç çamaşırı ve pantolonunda görülen sperm örneklerinin görüldüğü ve DNA profiliyle uyumlu olduğunun belirtildiğini ifade ederek, sanığın N.C'ye  'cinsel saldırı' suçundan 2-5 yıl hapis ile cezalandırılmasını, hakaret suçundan ise beraatini istedi   Mahkeme heyeti verdiği kararda, hakaret suçunun işlenmediğini ancak, sanığın cinsel saldırı suçunun sabit olduğunu bildirerek, 6 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, kararı verirken hiçbir indirim yapılmadığını bildirdi.

Kararın açıklanmasından sonra bir grup kadın Küçükçekmece Adliyesi önünde  'Erkek adalet değil, gerçek adalet' diye slogan açarak pankart açtı. N. C  yaptığı duruşmada bu davada kendisini yalnız hissetmediğini, bundan sonra benzer cinsel saldırıya maruz kalan kadınların yanında olacağını söyledi. Avukat Gökhan Soysal da kararın en üst tavandan verildiğini ancak, suçun metrobüs gibi toplu taşıma aracında işlendiği için yetersiz olduğunu bu nedenle İstinaf Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Soysal, şu anda bile mağdurların toplu taşıma araçlarında cinsel saldırı ile karşı karşıya kalabildiğini bu nedenle cezaların caydırıcı olması gerektiğini ekledi.

Sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak karar kesinleşinceye kadar tutuklanmasına gerek olmadığı ifade edildi.

İDDİANAME 

İddianamede Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne doğru giden metrobüste şüpheli F.Ö.'nün,  müşteki N.C.'nin yanına giderek "Sarkıntılık yapmak süretiyel cinsel saldırı" da bulunduğu ve "hakaret" ettiği iddia ediliyor,  F.Ö.'nün 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu. Şüpheli ilk ifadesinde "Suçlamayı kabul etmiyorum. Müşteki bana bağırdı. Araç içerisindeki kalabalık üstüme gelmesinden korktuğum için altıma idrarımı kaçırdım.  Pantolonum da bu nedenle ıslaklık oldu" demişti

Son dakika haberi: METROBÜSTE CİNSEL SALDIRI DAVASI... SANIĞA 6 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Son dakika haberi: METROBÜSTE CİNSEL SALDIRI DAVASI... SANIĞA 6 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Son dakika haberi: METROBÜSTE CİNSEL SALDIRI DAVASI... SANIĞA 6 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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