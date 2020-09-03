Metrobüse kurşun isabet etti
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Metrobüse kurşun isabet etti

Beylikdüzü-Avcılar seferini yapan metrobüse seyir halindeyken kurşun isabet etti.

Metrobüse kurşun isabet etti
03.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:43

Beylikdüzü-Avcılar seferini yapan metrobüse seyir halindeyken kurşun isabet etti. Durumu fark eden yolcular şoförü uyarırken, yolcular tahliye edildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Halıcıoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü- Avcılar seferini yapan metrobüse seyir halindeyken Halıcıoğlu mevkiinde kurşun isabet etti. Metrobüs içerisindeki yolcular durumu fark ederek metrobüs şoförüne bilgi verdi. Bunun üzerine metrobüs şoförü aracı kenara çekerek yolcuları tahliye etti. Olayda yaralanma ya da can kaybı olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme başlattı. Metrobüse kurşunun nasıl isabet ettiği ise henüz bilinmiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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