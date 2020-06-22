Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu, ekipleri görünce E-5'e indi
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Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu, ekipleri görünce E-5'e indi

Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu, ekipleri görünce E-5'e indi Metrobüs durağının üzerine çıktı, yetmedi E-5'te akan trafiğin içinde ekiplerden saklandı İtfaiye ekiplerinden kaçan çocuğun panik anları böyle görüntülendi Saadetdere Metrobüs durağının üstüne oyun oynamak için...

22.06.2020 09:11 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:25

Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu, ekipleri görünce E-5'e indi

Metrobüs durağının üzerine çıktı, yetmedi E-5'te akan trafiğin içinde ekiplerden saklandı

İtfaiye ekiplerinden kaçan çocuğun panik anları böyle görüntülendi

İSTANBUL - Saadetdere Metrobüs durağının üstüne oyun oynamak için çıkan çocuk, itfaiyeyi görünce korkarak E-5 karayoluna indi. Ekiplere yakalanmamak için panikleyen çocuk, daha sonra hızla akan trafikten karşıya geçti. Çocuğun o anları İhlas Haber Ajansımuhabiri tarafından görüntülenirken, akıllara önceki yıl aynı noktada hayatını kaybeden küçük çocuk geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Saadetdere Metrobüs Durağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşlarında mendil satan yabancı uyruklu bir erkek çocuğu oyun için metrobüs durağının üstüne çıktı. Çocuğu gören güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerini gören çocuk, korkarak tekrar aşağıya indi. Güvenlik görevlilerine ve itfaiyecilere görünmemeye çalışan çocuk E-5 kenarındaki metrobüs yolu bariyerleri kenarına saklandı. Bir süre sonra çocuk E-5'te hızla giden arabaların arasından karşıya geçerek gözden kayboldu. Yaşanan anlar İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından saniye saniye kaydedildi.

Aynı nokta ölüm yaşandı

Çocuğun bu tehlikeli davranışları, akılara 2 yıl önce 1 Mayıs günü Metrobüs yoluna giren ve aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuğu getirdi. Diğer taraftan çocukların benzer noktada aynı davranışları sergilediği, sık sık kendilerini kontrol eden polis ekiplerini görünce de kaçtığı biliniyor.

Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu, ekipleri görünce E-5'e indi

Kaynak: İHA

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