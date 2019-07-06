METROBÜS ARIZASI UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU
Haber-Kamera: Birkan YILDIZ / İSTANBUL DHAKüçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs arıza yaptı.
Haber-Kamera: Birkan YILDIZ/ İSTANBUL DHA
Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs arıza yaptı. Arıza nedeniyle yaklaşık 15 dakika Avcılar istikametinde sefer yapılamadı. Bu sırada uzun metrobüs ve yolcu kuyrukları oluştu. Ardından yol yardım aracının gelmesiyle bozuk metrobüs yoldan çekildi. Aracın kaldırılmasının ardından yoğunluk sona erdi.
Kaynak: DHA
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