Metrobüs Arıza Yaptı, Trafikte Yoğunluk Yaşandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam saat 18.00 sıralarında Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüs arıza yaptı. Arıza yapan metrobüste bulunan yolcular, arkadan gelen diğer metrobüslere bindirildi. Arıza nedeniyle yola sızan motor yağında Avrupa Yakası yönünde köprü üzerinde yoğunluk yaşandı. - İstanbul

Kaynak: DHA