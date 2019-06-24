Metro Türkiye, üst düzey bir atama ile finans bölümünü güçlendirdi
Sektörün deneyimli ismi Aslı Yılmaz Aracıoğlu, Metro Türkiye CFO'su olarak 10 Haziran 2019'da görevine başladı.
Türkiye genelinde 21 şehirdeki 37 mağazasıyla sektör profesyonellerine ve tüketicilere on binlerce ürün sunan Metro Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Finansın tecrübeli ismi Aslı Yılmaz Aracıoğlu, 10 Haziran 2019 itibarıyla Metro Türkiye CFO'su olarak çalışmalarına başladı.
Aslı Yılmaz Aracıoğlu kimdir?
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2002 yılında mezun olan Aslı Yılmaz Aracıoğlu, Deloitte'ta adım attığı iş hayatına daha sonra PricewaterhouseCoopers'ın Denetim bölümünde devam etti. Yaşar Holding'de çeşitli görevlerde bulunan Aracıoğlu, son 10 yıldır Finans Direktörü olarak çalışmalarını sürdürüyordu.
Kaynak: Bültenler
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Son Dakika Haberleri