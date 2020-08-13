Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında çarpmanın etkisiyle karşı yola fırlayan iki kişiden biri hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü. Mucize kurtuluş kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şanlıurfa'da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada çarpmanın etkisiyle karşı yola fırlayan iki kişiden birinin hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümesi kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa kent merkezinde yaşandı. Seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, dönüş yapmaya çalışan Renault marka otomobile yandan çarptı. MUCİZE KURTULUŞ KAMERADA Motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan şahıs, çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak karşı yola fırladı. Yere düşen şahıslardan birinin hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümesi kameralara yansıdı. Kaynak: İHA