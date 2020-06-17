Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
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Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dönemin Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bıraktığını belirterek "Canının derdine düşenlerin gönlümde zerre kadar değeri yoktur" dedi.

17.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:47

Kamu bankalarına yapılan atamalar gündemdeki yerini korurken, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner'in ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü.

ÖNCE KİM OLDUĞUNU AÇIKLAMADI

15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör Örgürü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'a yanında bir bakanla geldiğini iddia eden Metiner, ismini vermediği bakanın o gece kayıplara karıştığını söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Metiner, "15 Temmuz akşamı İstanbul'a birlikte indiğimiz bir bakanımız o gece kayıplara karıştı. O eski bakan şimdi devlet bankalarımızdan birine yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Bu kıssadan nasıl bir hisse çıkar bilmiyorum. Bildiğim siyasetin işine akıl sır ermiyor" ifadelerini kullandı.

Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Dönemin Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak

DAHA SONRA İSİM VERDİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu paylaşım sonrası herkes Metiner'in kastettiği ismin kim olduğunu sorgulamaya başladı. Bir süre sonra bir paylaşım daha yapan Metiner, kastettiği kişinin dönemin Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak olduğunu açıkladı.

İşte Metiner'in o paylaşımı;

Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi

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