Son Dakika: Metina'ya kara harekatı başladı! Terör örgütü PKK'ya ait hedefler bir bir vuruluyor
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Son Dakika: Metina'ya kara harekatı başladı! Terör örgütü PKK'ya ait hedefler bir bir vuruluyor

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son Dakika: Bölücü terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik kara harekatı başlatıldı. Özel Kuvvetlerin helikopterlerle indirildiği Avaşin, Metina, Gara, Basyan, Kandil ve Zap'ta terör örgütüne ait hedefler vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e operasyon düzenlendiğini bildirdi. Havadan ve karadan hedeflerin vurulduğu operasyonda kara harekatı da yürütülüyor. Öte yandan Özel Kuvvetlerin de Metina bölgesine helikopterlerle indirildiği belirtildi. Özel Kuvvetlere Atak helikopterleri ve SİHA'lar destek veriyor.5 bine yakın asker operasyona dahil. Operasyona mayın arama tarama ekipleri ve köpekler de katıldı.

HAREKAT MERKEZDEN TAKİP EDİLİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları operasyonu Harekat Merkezi'nden takip ediyor. Çok sayıda savaş uçağının yanı sıra silahsız ve silahlı insan hava araçlarının da (İHA/SİHA) katıldığı operasyonda terör örgütünün yuvalandığı sığınak ve barınaklarla, cephane olarak kullanılan mağaralar vuruluyor.

KANDİL BÖLGESİNE YOĞUNLAŞILDI

Kandil bölgesi de çoğunluğu Diyarbakır olmak üzere değişik üslerden kalkan F-16'larla vuruluyor. Hava taarruzlarından sonra Metina, Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerine Sikorsky ve Chinook tipi helikopterlerle kara unsurları indirildi.

EĞİTİM KAMPLARI HAVAYA UÇURULACAK

Metina bölgesinde PKK'nın eğitim kampları bulunuyor. Operasyonda terör örgütü için kilit öneme sahip olan bu noktaların havaya uçurulması planlanıyor. Metina'da bulunan Zinar Dağı'nın terör örgütü unsurlarından temizlendiğini ifade edildi.

Konuyla ilgili konuşan Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, harekatla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bir süredir bu harekatla ilgili beklenti vardı ve dün itibariyle yumuşak biçimde hedefler vurulmaya başlanmıştı. Bugün ise PKK'lı teröristlerin Kandil ve Sincar'dan sızalabildikleri bir bölge olan Metina'ya havadan, karadan Özel Kuvvetlerin de katılımıyla operasyon başlatıldı. 20'nin üzerinde helikopterin katıldığı bilgisi var."

"HAREKAT BUNUNLA KALMAYACAKTIR"

Bu operasyon yurt içine sızmayı önleme amaçlı olduğu gibi Basyan, Avaşin ve Kandil'in de etkisini yok etmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Bölücü örgütün yazın yuvalanmasının da önlenmesi amacıyla düzenleniyor. Harekatın bu kadarla kalmayacağı ileriki dönemde başka bölgelerde de süreceğini şimdiden söylemek mümkün."

Son Dakika: Metina'ya kara harekatı başladı! Terör örgütü PKK'ya ait hedefler bir bir vuruluyor
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
HÜSEYİN DAĞDEVİREN: Allah bu yolda ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.
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