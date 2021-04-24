Metina nerede? Metina bölgesi nereye bağlı?

Metina'ya düzenlenen operasyon sonrası vatandaşlar bölge ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Metina nerede? Metina bölgesi nereye bağlı? Detaylar haberimizde.

Metina'ya düzenlenen operasyon sonrası vatandaşlar bölge ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Metina nerede? Metina bölgesi nereye bağlı? Detaylar haberimizde.

METİNA NEREDE?

Metine bölgesi Irak'ın kuzeyindeki bölgede yer alıyor. Metina Bölgesi, Hakkari Çukurca sınırında bulur.

METİNA BÖLGESİ OLAYI

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgesine yönelik geniş çaplı yeni bir harekat başlattı. TSK, terör kamplarını havadan ve karadan vururken kara harekatı da yürütüyor. Özel Kuvvetlerin de Metina bölgesine helikopterlerle indirildiği operasyona Atak helikopterleri ve SİHA'lar destek veriyor. Ayrıca 5 bine yakın asker operasyona dahil edildi. Operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Ankara'daki Harekat Merkezi'nden yönetiyor.