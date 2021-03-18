Metin2 nedir, nasıl oynanır? Metin2 sistem gereksinimleri 2021

2005 yılında piyasaya bomba gibi düşen MMORPG oyunu Metin2, bir dönem Knight Online, Silkroad Online gibi oyunlarla rekabet ediyordu. Efsane oyun Metin2 hâlâ günümüzde aktif olarak sevilerek oynanıyor. Peki, Metin2 nedir, nasıl oynanır, oyunun sistem gereksinimleri nelerdir? gibi soruları cevapladık...

Tüm dünyada en çok oynanan oyunlardan olan Metin 2, sunucuları en kalabalık oyunlardan biri olarak da karşımıza çıkıyor. Metin2 nedir, nasıl oynanır? İşte, Metin2 sistem gereksinimleri 2021...

METİN2 NEDİR?

Metin2 online olarak oynanan çok oyunculu devasa bir stateji oyunudur. 2005 yılında Kore'de tasarlanan oyun geçmişte yaşayan 3 imparatorluğu konu alıyor. Oyuncular; kırmızı, mavi ve sarı bayrak seçeneklerinden birini tercih ederek karakterlerini oluşturup oyuna girebiliyorlar. Metin2 dünya çapında 120 milyona yakın kişi tarafından oynanıyor.

METİN2 NASIL OYNANIR?

Oyuna ilk girdiğimizde bir krallık seçememiz gerekiyor. Bu krallıklar Shinsoo, Chunjo ve Jinno krallıkları şeklinde. Daha sonra oyuna giriş yapmak için 5 ana karakterden birini kullanmak için seçenekler sunuluyor. Oyuncularda hangi özellikte karakter oynayacağına göre seçimini yaparak oyuna giriş yapabiliyor. Oyundaki 5 karakter ise şu şekilde;

· Savaşçı: Sahip olduğu zırh ve güçle yakın dövüşlerde kullanılan karakterdir.

· Ninja: Pusu kuran ve suikastçı özelliği olan karakterdir.

· Sura: Sihirli güçlere sahip karakterdir.

· Şaman: Büyü yetenekleriyle arkadaşlarına yardım eden karakterdir.

· Lycan: İri yarı kurt karakteridir.

Oyun level sistemi üzerine kuruludur. Oyunda yer alan canavarları keserek karakterleriniz level atlar ve güçlenmeye başlar. Ayrıca oyunun akışı içinde itemleri ve karakterleri güçlendirme için başlıca görevler bulunur. Bu görevleri yerine getirdiğiniz takdirde xp ve para kazanırsınız.

Metin2'de derece atladıkça 40. seviyeye geldiğinizde arkadaşlarınız ile birlikte lonca adı verilen topluluklar kurabilirsiniz. Bineklerin üzerinde savaşırken cesur petler ele geçerebilirsiniz. Oyun içinde yapılan dönemsel veya geneksel etkinliklerden de yararlanabilirsiniz. Arkadaşlarınla veya rakip oyuncularla düellolar yapabilirsiniz.

METİN2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri:

· İşletim Sistemi: Windows 7

· İşlemci: 2nd Generation Intel Processors (Intel Core i3/i5/i7-2xxx)

· Bellek: 1 GB RAM

· Ekran Kartı: 512MB Ram'den daha yüksek Ekran Kartı

· DirectX: Sürüm 9.0c

· Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

· Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

· Ses Kartı: DirectX Compatible

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

· İşletim Sistemi: Windows 10

· İşlemci: 7th Generation Intel Processors (Intel Core i3/i5/i7-7xxx)

· Bellek: 2 GB RAM

· Ekran Kartı: 1GB RAM'den fazla Ekran Kartıyla

· DirectX: Sürüm 10

· Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

· Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

· Ses Kartı: DirectX Compatible