Metin Yüksel, ölümünün 42. yılında Fatih Camisi avlusunda anıldı

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Şehit Metin Yüksel Platformu, Fatih Camisi avlusunda 23 Şubat 1979'da saldırı sonucu öldürülen Metin Yüksel'i dualarla andı.

Fatih Camisi avlusunda öğle namazının ardından toplanan grup, ellerinde Metin Yüksel'in fotoğraflarının yer aldığı dövizleri taşıdı ve çeşitli sloganlar attı.

Burada konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şehitlerin yaktığı meşalenin, mesajın ve inandıkları davanın ölmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz inancımızı yaşatan, inancımızı yaşayan ve inancımız doğrultusunda hayatını feda eden işaret taşlarımızdır. Onlar asla ölmezler ve diridirler. Fatih Akıncıları, şehit Metin Yüksel'in manevi mirası gibi maddi olarak Müslüman kardeşlerine bırakmış olduğu bir mirastır. O mirası devam ettirenlerden Allah razı olsun. Burada bulunmamız Şehit Metin Yüksel'le duygudaş olduğumuzun göstergesidir."

İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Bülent Yıldırım, Metin Yüksel'i unutmadıklarını belirterek, "Allah seni, senin gibileri hiç eksik etmesin." dedi.

Platform adına basın açıklaması okuyan Ali Akgün de şehitlerin savundukları ve uğruna adandıkları değerler ve idealler ile bütün İslam ümmeti ve insaniyet için sönmeyen bir kandil olduğunu anlattı.

Akgün, Metin Yüksel'in kendilerini aydınlatıcı bir furkan olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit Metin Yüksel bu ülkenin, bu coğrafyanın bir evladıydı. Ama hiçbir zaman kendisini belli bir ülkenin ulusal sınırları ile sınırlandırmadı. Hiçbir zaman etnik veya mezhebin, bir aidiyetin ayrımı ve kavgası içine girmedi. Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Asya'ya kadar dünyanın tüm mazlum Müslümanlarının mücadelesini tertemiz yüreğinde taşıdı, onlar için çırpındı, haykırdı, yürüdü. Hiçbir ayrım yapmadan bütün dünya Müslümanlarının Türkiye'deki sesi ve yüreği oldu."

Konuşmaların ardından Metin Yüksel için yazılmış şiir toplu halde okundu.

Grup daha sonra Metin Yüksel'in Edirnekapı'daki kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer