Metin Yüksel kimdir? Metin Yüksel'i kim öldürdü, neden öldü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Metin Yüksel kimdir? Metin Yüksel'i kim öldürdü, neden öldü?

23.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:51
Metin Yüksel kimdir? Metin Yüksel'i kim öldürdü, neden öldü?

12 Eylül Darbesi'nde sol ve sağ görüşler arasında yaşananlardan dolayı yaralanan ve 1979'da uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybeden Metin Yüksel hakkında Metin Yüksel kimdir? Metin Yüksel neden öldü? sorularının yanıtları aranıyor.

METİN YÜKSEL KİMDİR?

Metin Yüksel 17 Temmuz 1958 yılında Bitlis'de dünyaya geldi. 23 Şubat 1979 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. Akıncılar Derneği'ne mensup bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

17 Temmuz 1958'de Bitlis'e bağlı Kolongo Yaylası'nda doğan Yüksel, İslam alimi Sadrettin Yüksel'in oğlu, Edip Yüksel'in kardeşidir. Dokuz yaşında ailesiyle İstanbul'un Fatih ilçesine yerleşen Yüksel, eğitim hayatı boyunca öğrenci Akıncılar adı verilen öğrenci hareketinin liderliğinde yer aldı.

İslami görüşleri ve davası hakkında verdiği mücadeleleriyle bilinmektedir. 12 Eylül Darbesi öncesi dönemin sağ-sol çatışmalarında Millî Selametçi kanadın gençlik lideri haline geldi. 26 Ekim 1977 günü Darüşşafaka Lisesi'nin önünde üç arkadaşı ile birlikte sekiz kişinin saldırısına uğrayan Yüksel, ikisi midesine, biri de dizine olmak üzere üç kurşun yarası almasına rağmen çatışmadan sağ kurtuldu. Ancak 23 Şubat 1979 tarihinde Fatih Camii'nin avlusunda bir kişi tarafından tekrar vurulan Yüksel, hayatını kaybetti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Meltem Miraloğlu
Spor Mesut Özil Arda Turan Erol Bulut Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Cuma Pendik Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Metin Yüksel kimdir? Metin Yüksel'i kim öldürdü, neden öldü? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 10:00:36. #1.16#
title