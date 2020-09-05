Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi Eski eşine şiddet uyguladığı yönündeki haberlerle gündeme gelen oyuncu Metin Yıldız, 3 aydır birlikte olduğu yeni sevgilisiyle görüntülendi. Oyuncu sohbet ettiği basın mensuplarına yeni sevgilisini anlatırken eski eşine de nafaka ödediğini söyledi.

Yıllar önce yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar dizisiyle yıldızı parlayan Metin Yıldız, önceki akşam ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi. Oyuncu ayak üstü sohbet ettiği muhabirlere özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

ESKİ AŞKLARINDAN BAHSETTİ

Eski eşine nafaka ödediğini belirten oyuncu, darp iddialarıyla gündeme geldiği eski sevgilisi hakkında "Eski eşime nafakamı her zaman ödedim, ödemeye de devam ediyorum. Eski sevgilimi ise darp etmedim. O beni darp etti. Ünlü olmak için elinden geleni yaptı. Ama artık çok mutluyum. 3 aylık bir ilişkim var. Her şey çok güzel gidiyor" dedi.

Kaynak: Hürriyet