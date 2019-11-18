Metin Yavuz; "Başkan Erdoğan, tüm dünyaya liderlik dersi vermiştir"

18.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendiren Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, tüm dünyanın bir kez daha Erdoğan'ı hayranlıkla izlediğini belirtti.



İki ülke arasındaki ilişkiler bakımından oldukça olumlu geçen görüşmelerin olduğunu, Türkiye'nin elinin güçlü olduğunu ABD başta olmak üzere tüm dünyanın tanıklık ettiğini belirten Yavuz, yaptığı açıklamada, "Başkan Erdoğan ile Donald Trump arasında yapılan görüşme, aslına bakarsanız bilinen bir gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan görüşmelere ait ekranlara yansıyan görüntülere bakıldığında, bir tarafta son derece rahat ve görüşlerini büyük bir özgüvenle açıklayan bir Erdoğan, bir diğer tarafta ise daha önce esip gürlediği Erdoğan'a övgüler düzen ve Türkiye ile ilişkilerin daha da kötüye gitmemesi için türlü türlü metiyeler yazan bir Donald Trump manzarası görüldü. İki ülke arasında eli güçlü olan ülkenin Türkiye olduğuna tüm dünya bir kez daha tanıklık etti" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirmiş olduğu ABD ziyareti ve sonrasında Trump ile yapmış olduğu görüşmeler sonrasında ortak basın açıklamasında kullandığı ifadelere değinen Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalara bakıldığında Türkiye'nin ne kadar güçlü bir lidere sahip olduğunun tüm dünya tarafından da görüldüğünü ifade etti. Ortak basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adeta liderlik dersi verdiğini belirten Yavuz, "Barış Pınarı Harekatında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun kahramanları ile elde ettiğimiz zafer sonrasında Başkan Erdoğan'ın dik duruşuyla masada da kazanımlarımızı, ABD'ye resmen kabul ettirdik. Amerika da gerçekleşen görüşmelerin ardından ABD kanadı tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında



düne kadar ekonomimizi mahvetmekten bahsedenler, Başkan Erdoğan'ı karşısında dik ve cesur görünce basın mensuplarının sorularını cevaplarken onun ne kadar mükemmel bir lider olduğundan bahsediyor. Senato üyelerinin Başkan Erdoğan'a nasıl hayran gözlerle baktıklarına hepimiz tanıklık ettik. Başkan Erdoğan, Amerika ziyareti esnasında büyük bir ders vermiştir. Küstah mektup olayı, YPG, PKK ve Ermeni sorunu üzerine görüşlerini tüm dünyanın takip ettiği basın açıklamasında ABD Başkanı Trump'ın yüzüne vurmuştur. Çok net bir şeyi ifade etmek istiyorum. Bir ABD Başkanının yüzüne karşı, 'Teröristlerle mücadele etmezseniz, yarın bedelini ağır ödersiniz' diyebilecek başka bir lider yoktur. Başkan Erdoğan, Amerika ziyareti ve Trump ile yapmış olduğu görüşmede kararlı duruşuyla, cesaretiyle, siyasi zekasıyla tüm dünyaya bir kez daha adeta liderlik dersi verdi. Amerika'da hadsizlere haddini bildiren sonra ayağının tozu ile daha dinlenmeden kendi ülkesinde milli takımımıza destek için stada gelen dünya liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Allah bu ülkenin, bu milletin başından eksik etmesin inşallah" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA