Metin Uca kimdir? Passaparola sunucusu Metin Uca kaç yaşında, nereli? Metin Uca hayatı ve biyografisi!

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METİN UCA KİMDİR?

Babası Hakkârili annesi Bilecikli olan; kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

Doğum tarihi : 1961

Kaç yaşında: 60 yaşında

Nereli: İstanbul

CHP içinde aktif siyasetle uğraştı[kaynak belirtilmeli], 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programları ve 2002 yılında Star TV'de yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyor. 2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan "Passaparola" adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.

Eserleri

Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim, 2004, Epsilon Yayınları, ISBN 975-331-675-5

Yes Yerine Orrayt Demek Caiz midir Hocam?, 2006, Epsilon Yayınları, ISBN 975-331-847-2

Tüh, 2007, Doğan Kitap, ISBN 978-975-991-537-7

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