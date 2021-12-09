Metin Şentürk, Mardin'de engelliler için konser verdi

MARDİN (AA) - Mardin'de Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde engelliler ve aileleri keyifli zaman geçirdi.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Artuklu Yeni Kapalı Spor Salonu'ndaki etkinlikte sanatçı Metin Şentürk konser verdi.

Vali Mahmut Demirtaş, engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Her bireyin engelli adayı olduğunu ve engellilere destek olmanın önemine değinen Demirtaş, "Her gün şunu düşünmemiz lazım bir gün biz de bir engelli olabiliriz ona göre hayatımızı idame ettirmemiz gerekir. Empati yapalım onları sevelim sayalım." dedi.

Şentürk ise aralık ayında tüm engellilerin ve ailelerinin valilik ve belediyenin katkılarıyla morallerini yükseltmeye ve keyiflerini yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bir kaç gündür bölgede konser verdiklerini ve inanılmaz bir coşkuyla karşılaştığını aktaran Şentürk, "Buradaki coşkunun tarifi yok. İnanın bana uzun zamandır ilk defa gözlerimden yaş geldi." ifadelerini kullandı.

Demirtaş daha sonra Şentürk'e çiçek vererek teşekkür etti.