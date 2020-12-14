METİN ŞENTÜRK KORONAVİRÜSE YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

METİN ŞENTÜRK KORONAVİRÜSE YAKALANDI

14.12.2020 22:56 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:16
METİN ŞENTÜRK KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Metin Şentürk, koronavirüse yakalandı. Şarkıcı, "Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok" dedi

Metin Şentürk, koronavirüse yakalandı. Twitter'dan açıklama yapan şarkıcı, "Sevgili dostlar Covid-19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok. Bu haberi benden duyun istedim. Önlemlere dikkat edin, hepinizi seviyorum. Zaten pozitifim adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik. Zaman zaman bilgilendireceğim" diyerek, sevenlerine bilgi verdi.

METİN ŞENTÜRK KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Kaynak: Snob Magazin

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Metin Gülmez için tören düzenlendi
Son dakika gündem: Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Metin Gülmez için tören düzenlendi
SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Engelli psikolog İlknur, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Engelli psikolog İlknur, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: METİN ŞENTÜRK KORONAVİRÜSE YAKALANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 23:17:34. #1.14#
title