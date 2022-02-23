Metin Özkan'dan "700 dolar çaldığı" iddialarına zehirzemberek cevap: Montaj ve iftira

Gazeteci Metin Özkan'ın CNN Türk'te katıldığı bir programın ardından arkadaşlarıyla gittiği restoranda Ufuk Enginler isimli kadının çantasından 700 dolar çaldığı iddia edilmişti. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Özkan'dan da iddialar hakkında açıklama geldi.

"METİN ÖZKAN'I BÖYLE Mİ SUSTURACAKLAR?"

TELE1'den Esma Yapıcı'ya konuşan Metin Özkan, "Saçma sapan montaj, iftira bir haber. Metin Özkan'ı böyle mi susturacaklar? Avukatlarımız gerekli işlemlere başladılar. Montaj bir görüntü üzerinden ne olabilir ya? Kolay mı o kadar insan harcamak? Avukatlarım konuyla ilgileniyor" dedi.

"İTİBAR SUİKASTİ YAPILMAK İSTENİYOR"

Özkan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde: "İtibar Suikastı için Basın Açıklaması... Meslekte yıllardır gerek sahada gerekse masa başında inandığım değerler üzerine mücadeleler verdim. Bu mücadelede temel hedefim Ülküme, Devletime ve Hükümetine sadakatle hizmet ve onurlu bir insan olma çabasıydı. Fakat mesleğimin başından beri sürekli olarak çeşitli çevreler tarafından hedef haline getirildim. Bu doğrultuda yaptığım açıklamalar, siyasi faaliyetlerim, köşe yazılarım, görüşlerim dolayısıyla hakaret ve tehditlere maruz kaldım. Hakkımda gerçek dışı haberler yazıldı ve konuşuldu.

"DEVLETİME DÜŞMAN BAZI KİRLİ ELLER TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ"

Dün olduğu gibi bugün de devletime düşman bazı kirli eller tarafından oluşturulmuş ve kurgulanmış görüntüler siz değerli kamuoyuna sunuldu. Öncelikle bilmenizi isterim ki olayda görüntülerde bütünü ile yalandır. Nitekim gerek yurt içi, gerekse yurt dışından Emniyet Müdürlüğüne de vermiş olduğum telefon numaraları ve fake hesaplar üzerinden İtibar Suikastına uğrayacağım yönünde uzun zamandır tehditler almaktayım. Bugün bazı isimsiz sosyal medya hesapları vasıtası ile medyaya servis edilmiş olan hakkımdaki gerçek dışı görüntüler de aldığım tehditlerin neticesidir. Değerli Kamuoyu Mensupları: Özellikle kirli amaçlar için tarafımın odak olarak seçildiği bu görüntülerin ne amaçla yapıldığı izlendiği vakit failleri de bulunacaktır.

"SORUMLULAR HAKKINDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI"

Faili belli olan suçun sorumluları kurgulanmış görüntüleri servis eden, yorumlayan ve paylaşanlardır. Tüm sorumlular hakkında yasal süreçleri sonuna kadar takip edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunarım."

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