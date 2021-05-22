Metin Külünk kimdir? Metin Külünk kaç yaşında, nereli? Metin Külünk hayatı ve biyografisi!
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Metin Külünk kimdir? Metin Külünk kaç yaşında, nereli? Metin Külünk hayatı ve biyografisi!

Metin Külünk kimdir? Metin Külünk kaç yaşında, nereli? Metin Külünk hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Metin Külünk izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Metin Külünk kaç yaşında, nereli? Metin Külünk hayatı ve biyografisi! Metin Külünk kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Metin Külünk hakkında araştırmalar yapılıyor. Metin Külünk kimdir? Metin Külünk kaç yaşında, nereli? Metin Külünk hayatı ve biyografisi!

METİN KÜLÜNK KİMDİR?

16 Aralık 1960'ta Rize Güneysu'da doğdu. Baba adı Muhammet, anne adı Şaziment'tir.

İnşaat Mühendisi; Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi..

Milli Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliği, Akıncılar Teşkilatı, Milli Selamet Partisi İl Gençlik Yönetim Kurulu Üyeliği, AK PARTİ İstanbul İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Teşkilat Başkanlığı, İstanbul İl SKM Başkanlığı görevlerinde bulundu. Yayımlanmış 5 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Külünk, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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Metin Külünk kimdir? Metin Külünk kaç yaşında, nereli? Metin Külünk hayatı ve biyografisi! - Haberler
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