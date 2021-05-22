Metin Külünk kimdir? Metin Külünk kaç yaşında, nereli? Metin Külünk hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Metin Külünk izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Metin Külünk kaç yaşında, nereli? Metin Külünk hayatı ve biyografisi! Metin Külünk kimdir?