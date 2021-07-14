Metin Hara kimdir? Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Metin Hara kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bir dönem Adriana Lima ile yaşadığı ilişki ile magazin gündemine oturan Metin Hara, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin güzel oyucusu Hilal Altınbilek ile aralarında çıkan aşk iddialarının ardından en çok merak edilen kişiler arasında yer aldı. Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara kimdir? Metin Hara kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan güzel oyuncu Hilal Altınbilek ile Bozcaada'da samimi bir şekilde görüntülenen Metin Hara, magazinde ve internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Bir dönem Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Hara, magazin gündemini oldukça meşgul etmişti. Metin Hara ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden erişebilirsiniz.

METİN HARA KİMDİR?

Metin Hara, 14 Haziran 1982'de İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladı. Üsküdar Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde eğitim hayatını tamamladı. Enerji ve tedavi çalışmalarına ağırlık veren Metin Hara 2000 yılından itibaren insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için seminerler ve bireysel seanslar yapmaya başladı.

2007 yılında ''Dinle Neyden'' adlı filmin başrol oyuncularından biri olarak 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülüne layık görüldü. 2014 yılında ''Aşkın İstilası'' üçlemesinin 1. kitabı olan "Yol" kitabını çıkartan Metin Hara kişisel gelişim türündeki kitabın ikincisi olan 'Dem'i okurlarla buluşturdu.

Yeni çıkarmış olduğu İyiliğin Hareket Hali ve İyiliğin Bilim Hali kitapları ile çok satanlar listelerine girdi. Forbes'e göre en çok kazanan Türk yazar oldu.

Sosyal medya platformu Instagram'da @metinhara kulanıcı ismiyle yer alan Hara'nın 300 bin takipçisi bulunmaktadır.

KİTAPLARI

Rüzgar ile Karahindiba

Invasion of Love - The Path

Aşkın İstilası - Dem

İyiliğin Bilim Hali

İyiliğin Hareket Hali

Aşkın İstilası - Yol