Metin Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metin Güler'in hayatı ve biyografisi!
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Metin Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metin Güler'in hayatı ve biyografisi!

Metin Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metin Güler'in hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Metin Güler geliyor. Peki, Metin Güler kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metin Güler'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Metin Güler kimdir merak ediliyor. Metin Güler kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi nedir, aslen nereli, mesleği ne? Metin Güler ile ilgili bilgiler yazımızda.

METİN GÜLER KİMDİR?

Metin Güler, 1966 yılında Eskişehir'de doğdu. Erken yaşlarda ticaretle tanışan Güler, halen metal sektöründe faaliyet gösteren Güler Şirketler Topluluğu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

Metin Güler doğum tarihi : 1966

Metin Güler kaç yaşında : 56 yaşında

Metin Güler mesleği ne : Eskişehir Ticaret Odası Başkanı

Metin Güler nereli : Eskişehir

Girişimciliğin hayatın her alanında verimliği arttırdığına inanan Güler, profesyonel yaşamı boyunca sosyal bir anlayışla sorumluluklar aldı.

Eskişehir Ticaret Odası bünyesindeki çalışmalarına 1995 yılında Komite Üyesi olarak başladı. 1999-2005 yılları arasında Meclis Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Bu dönemde Eskişehir Ticaret Odası'nın kalite çalışmalarına başlamasında öncü rol aldı.

2009'da ve 2013'te iki dönem Eskişehir Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini üstlendi. 18 Aralık 2013 tarihinden bu yana Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürüyor.

Geçmişte Eskişehir Sanayici ve İş Adamaları Derneğinde üç dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Metin Güler, halen Eskişehir Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Başkanı, Muttalıp Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Odaları Konsey Üyesidir.

Almanca ile Slav dilleri bilen Güler, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Metin Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metin Güler'in hayatı ve biyografisi! - Haberler
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