Metin Çekmez'in ani ölümü rol arkadaşı Hazal Kaya'yı yıktı: Çok üzgünüm
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Metin Çekmez'in ani ölümü rol arkadaşı Hazal Kaya'yı yıktı: Çok üzgünüm

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kanser tedavisi gören usta oyuncu Metin Çekmez, bugün hayatını kaybetti. Adını Feriha Koydum dizisinde Çekmez'in kızını oynayan Hazal Kaya ise ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Çok üzgünüm" dedi.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez, tedavi gördüğü Aydın'daki hastanede yaşamını yitirdi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamayan oyuncunun ani ölümü Adını Feriha Koydum dizisindeki kızı rolündeki Hazal Kaya'yı da yıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Çekmez'in avukatı Ayça Öztürk, "Zorlu bir süreçti. Kanser hastasıydı. Rahatsızlığı küçük dille başlamıştı. Başka hastalıkları da vardı. Bugün kalbi durmuş" ifadelerini kullandı.

HAZAL KAYA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Twitter hesabından Metin Çekmez'in ölüm haberini paylaşan oyuncu, "Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" dedi.

Metin Çekmez'in ani ölümü rol arkadaşı Hazal Kaya'yı yıktı: Çok üzgünüm
Usta oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Usta oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Metin Çekmez'in ani ölümü rol arkadaşı Hazal Kaya'yı yıktı: Çok üzgünüm
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Metin Çekmez'in ani ölümü rol arkadaşı Hazal Kaya'yı yıktı: Çok üzgünüm - Haberler Magazin
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