Metin Baydilli, aşiret temsilcileri ile bir araya geldi
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Metin Baydilli, aşiret temsilcileri ile bir araya geldi

Metin Baydilli, aşiret temsilcileri ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) Genel Başkanı Rasim Aslan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) Genel Başkanı Rasim Aslan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Van, Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman, Hakkari, Bitlis, Elazığ ve Adıyaman'ın önde gelen aşiret temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Metin Baydilli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Adıyaman'ın Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) Genel Başkanı Rasim Aslan ve üyeler ile kanaat önderleri katıldı. Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Külaflı Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) üyelerini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Van, Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman, Hakkari, Bitlis, Elazığ ve Adıyaman'ın önde gelen aşiret temsilcileri ile bir araya geldiklerini, Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınması, huzur ve istikrar ile kültürel yozlaşmayı önleme adına yapılması gerekenleri konuştuklarını söyledi.

Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) Genel Başkanı Rasim Aslan ise ev sahipliğinden dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Metin Baydilli, aşiret temsilcileri ile bir araya geldi
Metin Baydilli, aşiret temsilcileri ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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