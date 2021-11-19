Metin Balkanlıoğlu kimdir? Abdülmetin Balkanlıoğlu ne zaman, neden vefat etti?

Metin Balkanlıoğlu kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Abdülmetin Balkanlıoğlu dün 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun ağabeyi olan Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun ölümünün ardından Sakarya Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun hayatına dair detaylar haberimizde...Metin Balkanlıoğlu ne zaman, neden vefat etti?

METİN BALKANLIOĞLU KİMDİR?

Abdülmetin Balkanlıoğlu, 1958'de Çorum'un Sungurlu'ya bağlı Aşağıfındıklı köyünde dünyaya geldi. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi'ni bitiren Balkanlıoğlu, 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarıda bıraktı. Abdülmetin Balkanlıoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca'dan alan Balkanlıoğlu, 1977 tarihinde Şile'de Ağva Hacıköyü'nde imamlık vazifesine başladı. 1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii'nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii'nde, 1983'de de Fatih Müftülüğü'ne bağlı Acemoğlu Camii'nde görev aldı. Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı'nı yürüttü. Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü'ne tayin olan Abdülmetin Balkanlıoğlu, bu görevinden sonra emekliye ayrıldı.

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet