Metin Alper kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Metin Alper hayatı ve biyografisi nedir?
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Metin Alper kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Metin Alper hayatı ve biyografisi nedir?

12.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:54
Metin Alper kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Metin Alper hayatı ve biyografisi nedir?

Metin Alper kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Metin Alper hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

METİN ALPER KİMDİR?

Metin Alper, 1970 yılında Konya'da doğdu, İlk ve Orta öğrenimini Aksaray ilinde Selçuk İlkokulu ve Gazipaşa İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra 1984 yılında Ankara Polis Koleji'ne girdi. 1988 yılında Polis Akademisi'ne geçti. 1992 yılında Komiser Yardımcısı olarak mezun olduktan sonra 20. Dönem İç Güvenlik ve Özel Hareket Kursunu bitirerek Ardahan ilinde Özel Harekat Şube Müdür vekili olarak göreve başladı.

1995 Nisan döneminde 243. dönem Yedek subay olarak askerlik hizmetine Tuzla Piyade Okulunda başladı. 1996 yılı Temmuz ayında Teğmen rütbesi ile Van Özalp 2.Jandarma sınır taburundan terhis oldu.

1996-1998 yılları arasında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görev yaptı. 1998 yılında Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne atanan Alper, Osmaniye'de Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görev aldı.

1999 yılında Misyon Koruma Sınavını kazanarak T.C. Bişkek Büyükelçiliğinde 2002 yılına kadar Ataşe olarak görev aldı. 2002 yılından itibaren Osmaniye ilinde sırayla Kaçakçılık ve Organize Şuçlar Şube Müdür Vekili, Personel Şube Müdür Vekili, Asayiş Şube Müdürü ve en son olarak da Kadirli ilçe Emniyet Müdürlüğü görevi yaptı.

Alper buradaki görevinden sonra 2007 yılında Sivas Trafik Tescil Denetleme ve Şube Müdürü olarak atandı. 2010 yılında Birleşmiş Milletler Doğu-Timor misyonuna katılarak Türk Polis Kontenjanında 1.5 yıl süreyle görev aldı.

2013 Mayıs ayında Afganistan – Kabil'de bulunan NATO- ISAF misyonunda 8 ay süreyle NATO Komutanı Orgeneral Joseph Dunford'un Polis Danışmanlığı görevini yürüttü.

25 Aralık 2013 itibariyle de İstanbul'da Önleyici Hizmetler ve Güven Timlerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. İstanbul'da Koruma Şube Müdürlüğünden , Trafik Şube Müdürlüğünden ve Gaziosmanpaşa İlçesinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

14 Nisan 2016 tarihinde Afganistan Mezar-ı Şerif'te bulunan NATO Kararlı Destek Misyonda Kıdemli Polis Danışmanı olarak görev yaptı. 26.10.2016 tarih ve İçişleri Bakanlığının 2016/759 sayılı kararnamesi ile Adıyaman İl Emniyet Müdürü atanarak 29.10.2016 tarihinde Adıyaman ilinde göreve başlamıştır.

Kezban Alper ile evli olan Metin Alper Saniye Şeyma, Ahmet Bahadır ve Zeynep Zülal'in babasıdır. İyi derecede Rusça ve İngilizce bilmektedir.

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