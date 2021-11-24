Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Metin Ağırman hakkında araştırmalar yapılıyor. Metin Ağırman kimdir? Metin Ağırman kaç yaşında, nereli? Metin Ağırman hayatı ve biyografisi!

1969 Erzincan, Tercan doğumlu olan Metin Ağırman, ilkokulu Erzurum'da, orta ve lise öğrenimimi Kartal'da tamamladı. 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Ağırman ayrıca A.Ü. İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi (2003) ve Okan Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nü (2016) başarı ile tamamladı.

Mesleki Teknik Fransızca ve İngilizce bilen Metin Ağırman mimar ve mühendis olarak iş yaşamına devam ediyor. Metin Ağırman evli ve iki erkek evlat babasıdır.

Mesleki Uzmanlık Alanları

Mimar, Harita ve Kadastro Mühendisi, Kamulaştırma Bilirkişisi, Enerji Kimlik Belge Uzmanı, Taşınmaz Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Proje Tasarımı, Proje Keşif ve Hak Ediş Uzmanı, Kentsel Dönüşüm Süreç Yönetim Uzmanı, İmar Uygulaması ve Adımları Uzmanı

Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Çalışmaları

Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Üyesi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Üyelisi. Kent Kültürü ve Demokrasi Derneği Kurucusu ve Başkanı. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Üyesi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Üyelisi. OKAN Üniversitesi Mezunları Derneği Üyesi. BİLSES Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyet Üyesi. Erzincan Tercan Federasyonu Danışma Kurulu Üyesi. Erzurum Aşkale Dernekleri Federasyonu Danışma Kurul Üyesi. Tuzla Sosyal Ve Yardımlaşma Mübadililer Derneği Üyesi. Pendik Pir Sultan Derneği Üyesi. Kartal Yunus Mahallesi Kentsel Dönüşüm Derneği Üyesi. İstanbul Folklor Eğitim Merkezi Kurucu Üyesi. Kartal Kızılay Derneği Üyesi. TÜKODER ve MESAM Üyesi.

Siyasi Yaşamı

1990 – 1996 yılları arasında SHP'de Gençlik Kolu Yöneticiliği, Mahalle Sorumluluğu ve İlçe Yöneticilikleri yaptı.

1996 yılında CHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı olan Ağırman, CHP 10. Gençlik Kurultayı'nda Gençlik Kolları Genel Başkan Adayı oldu.

2000 – 2008 yılları arasında CHP'de Parti Eğitmenliği,Yerel Yönetimler Komisyon Üyeliği, İlçe Kongre Delegeliği ve Kartal İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerini yerine getiren Ağırman, 2009 Yerel Seçimlerinde Kartal Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

2015 yılında yapılan Milletvekilliği Ön seçimlerinde İstanbul 1. Bölge'de aday adayı olan Metin Ağırman 16840 oy alarak seçimi 7. Sırada tamamladı. Metin Ağırman elde ettiği bu sonuç ile 2015 yılı Haziran ayında gerçekleşen 25. Dönem Milletvekili seçimlerinde İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı oldu. Ağırman aynı yıl Kasım ayında yinelenen 26. Dönem Milletvekili seçimlerinde de İstanbul 1. Bölge Milletvekilliği adayı oldu.

2016 yılında gerçekleşen kongreler sürecinde ilçe, il ve kurultay delegesi olarak görev yapan Metin Ağırman 35. Olağan Kurultay'da Parti Meclisine aday oldu.

2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde aktif görev alan Metin Ağırman 2019 yerel seçimlerinde Kartal İlçe Koordinasyonunda yer aldı. Metin Ağırman 37. İstanbul İl Kongresinde Kurultay Delegesi seçildi.