Meteorolojiden Tekirdağ'ın iki ilçesi için gök gürültülü sağanak uyarısı
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Meteorolojiden Tekirdağ'ın iki ilçesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden Tekirdağ'ın iki ilçesi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde gelecek bir saatte öngörülen gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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