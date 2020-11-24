Meteorolojiden sağanak, kar ve fırtına uyarısı
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Meteorolojiden sağanak, kar ve fırtına uyarısı

24.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:11
Meteorolojiden sağanak, kar ve fırtına uyarısı

Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde yarın sağanak, Artvin'in iç kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Ege Denizi'nde ise fırtına bekleniyor.

Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde yarın sağanak, Artvin'in iç kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Ege Denizi'nde ise fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'in kuzey ilçeleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Artvin ve Şırnak çevrelerinde yer yer hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Artvin'in iç kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Ege Denizi'nde fırtına, Marmara'da ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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