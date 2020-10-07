Meteorolojiden Konya, Van, Hakkari, Çanakkale ve Edirne için sağanak uyarısı
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Meteorolojiden Konya, Van, Hakkari, Çanakkale ve Edirne için sağanak uyarısı

07.10.2020 19:39 | Son Güncelleme: 07.10.2020 19:43
Meteorolojiden Konya, Van, Hakkari, Çanakkale ve Edirne için sağanak uyarısı

Konya, Van, Hakkari, Çanakkale ve Edirne çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Konya, Van, Hakkari, Çanakkale ve Edirne çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Akşam ilk saatlerde Konya, Van ve Hakkari'de, gece saatlerinde Çanakkale ve Edirne'de, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Marmara ve Kuzey Ege'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Marmara'nın güney ve batısı, İstanbul

çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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