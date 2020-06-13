Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Sarı kodla yapılan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, gece saatlerinde başlayarak Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için kuvvetli yağış anlamına gelen sarı kodla uyarı yayınladı. Uyarıda vatandaşların gece yarısı 04.00-16.00 saatleri arasında dikkatli olmaları istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğe, İstanbul için gece saatlerinde başlayıp Pazar Günü öğle saatlerine kadar devam edecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yerel düzeyde olması beklenen kuvvetli yağış (21-50 kg/m2) konusunda vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, trafikte yaşanabilecek aksamalar ve ufak çaplı dolu yağışı karşısında dikkatli olmasını istedi. Kaynak: DHA