Meteoroloji'den şiddetli sağanak yağış uyarısı! Etkisini artıracağı zaman dilimini verdiler

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - İstanbul'da kar yağışının beklendiği dönemde Meteoroloji'den gelecek her haber dikkatle takip ediliyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı kod uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ilk uyarı Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için yapıldı.

AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

Müdürlük, şu sıralar devam eden yağışları etkisini artıracağı tarihe ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Buna göre İstanbul'da sağanak yağışın akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Yağışlar daha sonra Marmara'nın doğusuna doğru kayacak.

KARADENİZ'DE DE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Halen Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

"YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞACAK"

Yağışların bu akşam 1200 metre üzeri, yarın (15.12.2021 Çarşamba) zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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