Meteoroloji'den şiddetli sağanak yağış uyarısı! Etkisini artıracağı zaman dilimini verdiler - Haberler
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Meteoroloji'den şiddetli sağanak yağış uyarısı! Etkisini artıracağı zaman dilimini verdiler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul olmak üzere Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için şiddetli sağanak uyarısında bulundu. Müdürlük, şu sıralar devam eden yağışların akşam saatlerinde etkisini artıracağını vurguladı.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - İstanbul'da kar yağışının beklendiği dönemde Meteoroloji'den gelecek her haber dikkatle takip ediliyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı kod uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ilk uyarı Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için yapıldı.

Müdürlük, şu sıralar devam eden yağışları etkisini artıracağı tarihe ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Buna göre İstanbul'da sağanak yağışın akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Yağışlar daha sonra Marmara'nın doğusuna doğru kayacak.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Halen Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam 1200 metre üzeri, yarın (15.12.2021 Çarşamba) zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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