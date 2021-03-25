Meteorolojiden 5 il için yoğun kar yağışı uyarısı
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Meteorolojiden 5 il için yoğun kar yağışı uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Meteorolojiden 5 il için yoğun kar yağışı uyarısı

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de bulunduğu 5 il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

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DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de bulunduğu 5 il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Düzce'nin de bulunduğu 5 il için 26 Mart Cuma günü başlamak üzere yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre 26 Mart 2021 Cuma günü Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı ile 21 ila 50 santimetre kalınlığında kar yağışına döneceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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