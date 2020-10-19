Meteoroloji, yarın için 57 ile sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri ile Kırklareli, Çanakkale, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinde yarın sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. 57 ile yapılan yağış uyarısında atandaşların dikkatli olmaları istendi.

MARMARA'DA 9 İL UYARILDI

İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir (Marmara),

Muğla, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa (İç Ege), Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye (Akdeniz), Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat (İç Anadolu), Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu (Karadeniz) ile Malatya, Erzincan, Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

5 İLDEKİ YAĞIŞ DAHA KUVVETLİ OLACAK

Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice esmesi bekleniyor.