Meteoroloji ve AFAD'dan 8 il için sel uyarısı! Yağışlar öğle saatlerinden itibaren etkili olacak - Haberler
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Meteoroloji ve AFAD'dan 8 il için sel uyarısı! Yağışlar öğle saatlerinden itibaren etkili olacak

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Meteoroloji, bugün öğle saatlerinden itibaren Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman ve Kayseri ile Ankara'da sağanak yağışların etkili olacağını belirtti. AFAD ise söz konusu şehirlerdeki vatandaşlara sel uyarısında bulunup tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman ve Kayseri ile Ankara'nın güney çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) sosyal medya hesabından, kuvvetli yağış beklenen illerde yaşayan vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji ve AFAD'dan 8 il için sel uyarısı! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak

"ELEKTRİK KAYNAKLARINDAN UZAK DURUN"

Sel tehlikesi sırasında alınabilecek önlemlere de yer verilen paylaşımda, sel bölgesini terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi, elektrik kaynaklarından uzak durulması ve araçla suyla kaplı yoldan gidilmemesi belirtildi.

Meteoroloji ve AFAD'dan 8 il için sel uyarısı! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak

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Meteoroloji ve AFAD'dan 8 il için sel uyarısı! Yağışlar öğle saatlerinden itibaren etkili olacak
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Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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