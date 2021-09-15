Meteoroloji ve AFAD'dan 8 il için sel uyarısı! Yağışlar öğle saatlerinden itibaren etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman ve Kayseri ile Ankara'nın güney çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) sosyal medya hesabından, kuvvetli yağış beklenen illerde yaşayan vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma uyarısında bulunuldu.

"ELEKTRİK KAYNAKLARINDAN UZAK DURUN"

Sel tehlikesi sırasında alınabilecek önlemlere de yer verilen paylaşımda, sel bölgesini terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi, elektrik kaynaklarından uzak durulması ve araçla suyla kaplı yoldan gidilmemesi belirtildi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri