Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor
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Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamayla yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve birçok ilde sağanak yağışın etkisini göstereceğini belirtti. Bu gece itibaren Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bartın, Zonguldak'ta sağanak geçişi bekleniyor.

5 günlük hava tahmin raporunu da paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi illerde yağış olacağını ve hangi illerde sıcaklıkların düşeceğini de açıkladı. Çöl etkisiyle 30 dereceleri gören sıcaklıklarda 10 dereceye yakın bir düşüş bekleniyor.

Cezayir üzerinden gelerek sıcaklıkları neredeyse yaz değerlerine yükselten çöl etkisi, yavaş yavaş ülkeden çekiliyor. Yarın, yurdun kuzey kesimlerinde hava serinleyecek. Serin havanın yaklaşık 3 gün boyunca devam edeceği tahmin ediliyor. Çöl sıcağının etkisiyle 30 derecelere kadar çıkan sıcaklar, poyrazla 20 dereceye kadar düşecek.

HAVA SERİNLEYECEK

Bu akşam ve gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bartın, Zonguldak'ta sağanak geçişi bekleniyor. Perşembeye kadar sürecek serin havanın ardından sıcaklıkların yenidenyükselmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 4 - 10 Mayıs tarihli haftalık hava durumu tahminine şu şekilde yer verildi:

Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor
Salı
Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor
Çarşamba
Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor
Perşembe
Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor
Cuma
Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor
Cumartesi
Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor
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