Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 11 kente sağanak yağış uyarısında bulundu. Buna göre; İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya Kocaeli, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos-05 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminini paylaştı. Ayrıca bugün için 11 kente sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği ancak hafta ortasından itibaren kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
11 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporunda ise güncel meteorolojik uyarı bulunmazken İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya Kocaeli, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sağanak yağmur beklenen iller şu şekilde:
İSTANBUL 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu, pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 22°C, 28 °C
Parçalı bulutlu, pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu, pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 21°C, 31°C
Parçalı bulutlu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 22°C, 36°C
Parçalı bulutlu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
GİRESUN 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu, pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu, pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
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