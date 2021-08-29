Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor
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Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 11 kente sağanak yağış uyarısında bulundu. Buna göre; İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya Kocaeli, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos-05 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminini paylaştı. Ayrıca bugün için 11 kente sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği ancak hafta ortasından itibaren kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor

11 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporunda ise güncel meteorolojik uyarı bulunmazken İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya Kocaeli, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor

Sağanak yağmur beklenen iller şu şekilde:

İSTANBUL 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 20°C, 30°C

Parçalı bulutlu, pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 22°C, 28 °C

Parçalı bulutlu, pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 30°C

Parçalı bulutlu, pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C, 32°C

Parçalı bulutlu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 22°C, 36°C

Parçalı bulutlu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

GİRESUN 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor
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Servet Uzun
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