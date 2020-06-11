Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
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Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı

Meteoroloji, cuma günü sağanak yağışların ülke genelinde etkili olacağını duyurdu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırklareli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışların 12.00-18.00 arasında etkili olacağı olacağı belirtildi.

11.06.2020 23:51 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara, Kuzey Ege, göller yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİRÇOK İL İÇİN SEL UYARISI

Yağışların, Cuma günü Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırklareli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel doğu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı

Güncel Manşet

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