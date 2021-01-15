Meteoroloji tek tek uyardı! İstanbul dahil 43 ilde kar yağışı etkili olacak
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Meteoroloji tek tek uyardı! İstanbul dahil 43 ilde kar yağışı etkili olacak

15.01.2021 17:10 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan rapora göre; İstanbul ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 43 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Öte yandan Artvin ve Zonguldak'ta da karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

Türkiye'de yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle kuraklık tehlikesinin etkisini göstermeye başladığı dönemde Meteoroloji'den sevindiren haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde cumartesi gününe ilişkin yayımlanan rapora göre; İstanbul ve Kocaeli'nin aralarında bulunduğu 43 il için kar yağışı ve karla karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji'nin yayınladığı raporda; kar yağışı uyarısı yapılan iller şu şekilde sıralandı:

Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Bingöl, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Bolu, Düzce, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kütahya, Uşak, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli.

İKİ İLDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Öte yandan, Artvin ve Zonguldak'ta da karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji tek tek uyardı! İstanbul dahil 43 ilde kar yağışı etkili olacak

''MUHTEŞEM KAR GELİYOR''

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Cumartesi gecesi ve pazar günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Poyrazın da etkisiyle tipi şeklinde yağacak. Pazartesi rüzgar biraz hızını azaltacak ama pazartesi de en azından öğle saatlerine kadar yağış etkili olacak. dedi.

Çalışkan, ''4 yıldır böyle yoğun bir kar yağışı yoktu. Bu seferki kar yoğun yağacak. 20-30 cm'nin üzerinde kar yağışı alabileceğiz. Muhteşem kar geliyor'' açıklaması yaptı.

"BU GECE BAŞLAR VE 3 GÜN DEVAM EDER"

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de Twitter hesabından paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

''Gece İstanbul'a hafif de olsa kar yağdı. Bugün İstanbul'da kar yok. Bu gece kar yağışı başlar ve 3 gün devam eder. Yağış cumartesi akşam, pazar ve pazartesi kuvvetlenecek.''

Meteoroloji tek tek uyardı! İstanbul dahil 43 ilde kar yağışı etkili olacak
Haber Yorumları (1)
AMİN: allaha sükür normale döndük. yoksa susuz kalacaktık
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