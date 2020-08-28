Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı
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Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu 75 il için sıcak hava uyarısı yayınladı. Sarı kodla yapılan uyarıda; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin dışındaki iller için yarın geçerli olan uyarıda hava sıcaklıkların 8 dereceye kadar yükseleceği belirtilerek 11:00 ile 16:00 saatleri arasına dikkat çekildi.

28.08.2020 19:17 | Son Güncelleme: 28.08.2020 19:36

Meteoroloij Genel Müdürlüğü (MGM), 75 il için sarı kodlu uyarı verdi. MGM'nin MeteoUyarı sistemine göre Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin dışındaki iller için yarın geçerli olan uyarıda hava sıcaklıkların yükseleceği belirtildi. Verilere göre hafta sonu ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak Karadeniz'e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

6 İL HARİÇ TÜM TÜRKİYE İÇİN UYARI YAPILDI

Meteoroloij Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için yaptığı uyarıların ardından yarın için de 75 ile sarı uyarı yayınladı. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin dışındaki iller için geçerli olan uyarıda hava sıcaklıkların yükseleceği ifade edildi.

MGM'nin uyarı yaptığı 75 il şu şekilde:

* Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.

Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı

8 DERECEYE KADAR ARTACAK

Hafta sonu ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak Karadeniz'e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SICAK ÇARPMASI UYARISI

Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ettiği duyuruldu.

SARI UYARI NEDİR?

Meteoroloji, sarı uyarı için yaptığı açıklamada "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı
Haber Yorumları (1)
BETON DEĞİL AĞAÇ DİKİN: Memleketin her köşesi betonla kaplı Allah için ağaç dikellim Doğaya sahip çıkalım bizden sonraki nesile beton değil huzurlu doğa bırakalım
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