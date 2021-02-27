Meteoroloji saat verdi! 6 il için sağanak yağmur uyarısı

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Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre bugün gece saatlerinden itibaren İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleriyle Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri yağmurlu olacak, yağışlı hava yarın da etkisini sürdürecek. Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için ise çığ uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.