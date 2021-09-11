Meteoroloji nokta nokta bölge işaret etti! Sağanak yağmur, şiddetli gök gürültüsüyle beraber gelecek - Haberler
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Meteoroloji nokta nokta bölge işaret etti! Sağanak yağmur, şiddetli gök gürültüsüyle beraber gelecek

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmur beklenen bölgeleri işaret etti. Müdürlük'ten yapılan bilgilendirmeye göre Ordu, Bolu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Karabük, Kastamonu ve Sinop'un güney, Samsun'un doğu çevrelerinde şiddetli gök gürültüsüyle beraber sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sonbahara girilmesiyle birlikte etkili olan yağışlar hakkında vatandaşları önceden bilgilendirmeye devam ediyor. Müdürlük, olanı sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

ŞİDDETLİ GÖK GÜRÜLTÜSÜ OLACAK

Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar mevkisi, Ordu, Bolu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Karabük, Kastamonu ve Sinop'un güney, Samsun'un doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji nokta nokta bölge işaret etti! Sağanak yağmur, şiddetli gök gürültüsüyle beraber gelecek
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Meteoroloji nokta nokta bölge işaret etti! Sağanak yağmur, şiddetli gök gürültüsüyle beraber gelecek - Haberler
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