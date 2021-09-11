Meteoroloji nokta nokta bölge işaret etti! Sağanak yağmur, şiddetli gök gürültüsüyle beraber gelecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sonbahara girilmesiyle birlikte etkili olan yağışlar hakkında vatandaşları önceden bilgilendirmeye devam ediyor. Müdürlük, olanı sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

ŞİDDETLİ GÖK GÜRÜLTÜSÜ OLACAK

Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar mevkisi, Ordu, Bolu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Karabük, Kastamonu ve Sinop'un güney, Samsun'un doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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