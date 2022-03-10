Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı başladı - Haberler

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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı - Hamza Emin Usta - Güncel
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı başladıKOCAELİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

KOCAELİ (İHA) - Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı başladı

KOCAELİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kocaeli'de günlerdir beklenen kar yağışı, öğle saatlerinde başladı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili oluyor. Lapa lapa yağan kar, günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Kar yağışına dışarıda yakalanan vatandaşlar, zaman zaman yürümekte zorluk çekiyor.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri bünyesinde oluşturulan kar timleri de kar yağışında buzlanma olmaması ve karın yolları kapatmaması için yoğun bir çalışma yapıyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Hamza Emin Usta - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Kocaeli, kar, Güncel, Haberler

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