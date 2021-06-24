Meteoroloji Müdürü, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi
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Meteoroloji Müdürü, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

Meteoroloji Müdürü, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilsi Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu.

Kilsi Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu.

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi. Kilis'te 8 yıldır görev yapan Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt, tayininin İskenderun'a çıkması senediyle Rektör Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mustafa Kurt'a yeni görevinde başarılar diledi. - KİLİS

Meteoroloji Müdürü, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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