Meteoroloji İstanbul'u 'sarı' kodu ile yardı: Fırtına geri dönüyor
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Meteoroloji İstanbul'u 'sarı' kodu ile yardı: Fırtına geri dönüyor

09.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da dün akşam etkili olan ve birçok çatının uçmasına neden olan şiddetli fırtınanın bugün öğlen saatlerinde tekrar başlayarak yarın akşama kadar devam edeceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da dün akşam etkili olan ve birçok çatının uçmasına neden olan şiddetli fırtınanın bugün öğlen saatlerinde tekrar başlayarak yarın akşama kadar devam edeceğini duyurdu. İstanbul'un 'sarı' kodu ile uyarılırken, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi durumlara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'u son dakika açıklaması ile 'sarı' kodunda uyardı. Yapılan uyarıda dün akşam etkili olan ve birçok çatının uçmasına neden olan şiddetli fırtınanın bugün öğlen saatlerinde tekrar başlayarak yarın akşama kadar devam edeceğini duyuruldu.
Yazılı olarak yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli yer yer fırtına (40-70 Km/saat), şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baza gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
-İHA-

Meteoroloji İstanbul'u 'sarı' kodu ile yardı: Fırtına geri dönüyor
Meteoroloji İstanbul'u 'sarı' kodu ile yardı: Fırtına geri dönüyor
Meteoroloji İstanbul'u 'sarı' kodu ile yardı: Fırtına geri dönüyor
Meteoroloji İstanbul'u 'sarı' kodu ile yardı: Fırtına geri dönüyor
Meteoroloji İstanbul'u 'sarı' kodu ile yardı: Fırtına geri dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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