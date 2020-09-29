Meteoroloji, İstanbul Avrupa Yakası için "sarı kod"la kuvvetli yağış uyarısı yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meteoroloji, İstanbul Avrupa Yakası için "sarı kod"la kuvvetli yağış uyarısı yaptı

29.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:53
Meteoroloji, İstanbul Avrupa Yakası için

İstanbul Anadolu yakasında başlayan sağanak yağış sonrası Meteoroloji, Avrupa yakası için "sarı kod"la kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Saat 11:00 itibariyle başlayan sağanak yağışın 12:30'a kadar süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da beklenen sağanak yağış ile ilgili sarı kod ile uyarı yaptı. Uyarıda, "Bugün 11:00-12:30 saatleri arasında İstanbul'un Avrupa Yakasının batısında (Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevreleri) beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji, İstanbul Avrupa Yakası için 'sarı kod'la kuvvetli yağış uyarısı yaptı

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Saat 11:00 itibariyle Anadolu yakasında başlayan ve Avrupa yakasında da beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlardan muhtemel ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

SARI KOD HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Muharrem İnce Volkan Bozkır Charles Michel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Acun Ilıcalı Türkan Şoray
Spor Babel Samatta Tamer Tuna Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız İzmir Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteoroloji, İstanbul Avrupa Yakası için "sarı kod"la kuvvetli yağış uyarısı yaptı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 11:53:15. #1.14#
title